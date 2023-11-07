Москвичам рассказали, какая погода ожидается на этой неделе

До конца недели с 6 ноября среднесуточная температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы примерно на 4-5 градусов. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в среду, 8 ноября ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, температура ночью составит +5...+7°C, днем — +7...+9°C. В четверг, 9 ноября температура ночью будет составлять +2…+4°C, днем — +6…+8°C, существенных осадков в этот день не ожидается.

«В пятницу и субботу [, 10 и 11 ноября] преобладающий температурный фон в ночные часы составит от 0 до +5°C. Дневные температуры будут в пределах +3...+8°C, существенных осадков не ожидается», — отметила Позднякова.

В воскресенье, 12 ноября будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха ночью будет достигать 0…+5°C, днем +3…+8°C.

Синоптик Александр Шувалов до этого сказал, что аномальное тепло, которое окутало Москву в первые ноябрьские дни, в ближайшее время уйдет. Несмотря на это, значительно в столице не похолодает, заморозков не будет, зато ожидаются ливневые дожди, отметил он.

Ранее в Гидрометцентре объяснили невозможность раннего прогнозирования погоды зимой.