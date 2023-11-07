Подросток готовил нападение на школу в Самарской области

В Самарской области пресечена попытка нападения на школу, его готовил 14-летний подросток. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

14-летний житель Сызрани планировал организовать нападение на свою школу, его задержали сотрудники ФСБ. При обыске в доме у подростка изъяты шесть бутылок коктейля Молотова, ацетон, алюминиевая пудра и аммиачная селитра, предположительно он намеревался собрать взрывное устройство.

На допросе школьник признался, что собирался напасть на школу и свести счеты с учителями и одноклассниками. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Обстоятельства, побудившие подростка к совершению преступления, устанавливаются.

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