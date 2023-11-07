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Задержан замминистра внутренних дел Дагестана

Обыски прошли у замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова, он задержан

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МВД РФ по Республике Дагестан

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов был задержан силовиками, у него дома проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Обыски также проходят на его рабочем месте. Причина задержания пока неизвестна.

По предварительным данным РИА Новости, Исмаилова подозревают во взятке.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. После инцидента были задержаны более 200 человек.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто спровоцировал события в Дагестане, хотели раскачать РФ изнутри.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.

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