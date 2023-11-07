Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МЧС рассказали о сложностях при тушении пожара в Улан-Удэ

МЧС: тушение пожара в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой

close
100%
Телеграм-канал «Филипп Пронин/Полтавская ОВА»

Замначальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин рассказал РИА Новости, что тушение пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания.

По словам Боркина, сообщение о пожаре поступило, предварительно, поздно, и оперативно-тактические характеристики указывают на то, что металлические фермы на момент прибытия пожарных уже сложились и происходило интенсивное горение.

Замначальника ГУ МЧС России отметил, что горящее здание конструктивно сложной планировки, из-за чего тушить пожар очень сложно.

В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ «Гвоздь» недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, шесть человек самостоятельно вышли на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого стало известно, что огнеборцы локализовали пожар в торговом центре. В МЧС также сообщали, что в горящем ТЦ произошло частичное обрушение крыши.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий