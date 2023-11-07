В МЧС рассказали о сложностях при тушении пожара в Улан-Удэ

Замначальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин рассказал РИА Новости, что тушение пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ затруднено сложной планировкой здания.

По словам Боркина, сообщение о пожаре поступило, предварительно, поздно, и оперативно-тактические характеристики указывают на то, что металлические фермы на момент прибытия пожарных уже сложились и происходило интенсивное горение.

Замначальника ГУ МЧС России отметил, что горящее здание конструктивно сложной планировки, из-за чего тушить пожар очень сложно.

В ночь на вторник МЧС сообщило, что в ТЦ «Гвоздь» недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, шесть человек самостоятельно вышли на улицу. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого стало известно, что огнеборцы локализовали пожар в торговом центре. В МЧС также сообщали, что в горящем ТЦ произошло частичное обрушение крыши.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.