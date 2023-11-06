В «Артеке» завершился финал конкурса «Большая перемена»

Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов являются примером для других ребят, заявил на церемонии закрытия конкурса на «Артек-Арене» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Как сказал президент России, в этом году весь конкурс проходил с единой сквозной линией «Горжусь Россией!». Вы показали, насколько вы знаете и любите свою страну, как вы гордитесь своими регионами и Россией в целом. Я хочу сказать, что мы все гордимся вами», – обратился к финалистам первый заместитель руководителя Администрации Президента России.

Сергей Кириенко также отметил, что победа в конкурсе для ребят – это не только уверенность для дальнейшего движения вперед, это еще и ответственность.

«Вы должны помнить, что вы – пример для других ребят. Нужно помогать младшим и передавать им свой опыт также, как учителя и наставники помогали вам. Помогать своим родителям и учителям», – добавил он.

Также Кириенко напомнил о проведении в стране семейного конкурса платформы «Россия – страна возможностей» – «Это у нас семейное» и пригласил участников «Большой перемены» посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

«По решению президента нашей страны проходит еще один конкурс – «Это у нас семейное». Я хочу вас попросить: когда вы вернетесь к себе домой, обязательно поговорите с родителями и станьте лидерами своей семьи для того, чтобы и ваша семья могла принять участие в конкурсе. Также президент принял еще одно решение: каждый из участников финала «Большой перемены» этого года приглашается посетить выставку «Россия» на ВДНХ», – добавил Сергей Кириенко.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов получат по 1 млн рублей на образование, призеры – по 200 тыс. рублей. Приз для победителей конкурса среди учеников 8-9 классов составит 200 тыс. рублей на образование, а для призеров в этой возрастной категории – по 100 тыс. рублей.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса – по 50 тыс. рублей.

Участниками «Большой перемены» стали 5 млн детей, подростков и наставников.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и российское движение детей и молодежи «Движение первых».