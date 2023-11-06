Костомаров выступил на марафоне «Знание.Первые»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, трехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров рассказал о своем периоде восстановления, спортивных целях и мечтах на ближайшее будущее в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые» российского общества «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба общества.

«Первое время я думал, зачем я вообще выжил и как теперь жить дальше? Но мне помогла поддержка моей жены Оксаны, моей мамы, моего брата, которые говорили: «Мы пройдем этот путь с тобой, все будет хорошо». Без поддержки близких вылезти из такого «болота» очень сложно», — сказал Костомаров.

Спортсмен также отметил, что свою роль в восстановлении сыграл и спортивный характер.

«Меня закалил спорт, потому что на протяжении спортивной карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями, переживать поражения, преодолевать себя. Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, пусть и не профессиональным, но занимайтесь обязательно, чтобы у вас в характере был этот стержень», — подчеркнул Костомаров.

Рассказывая о нелегком периоде восстановления после болезни, фигурист отметил, что он не хотел чувствовать себя проигравшим.

«Сложность в том, что восстановление тканей, примерка протезов, реабилитация — все это происходит очень медленно. Ты не можешь в кровати сесть, потому что все мышцы атрофировались. На то, чтобы научиться держаться в вертикальном положении, у меня ушло месяца три, наверное. Потом мне дали тренировочные протезы, я в них сделал несколько шагов. Реабилитологи не ожидали, что я смогу сразу пойти. А я без перил, без поддержки прошел метров пятнадцать. И когда я встал на ноги, я понял, что смогу жить дальше», — вспомнил Роман Костомаров.

Также фигурист поделился своими планами на будущее.

«Я уже попробовал выйти на лед, правда, пока в кроссовках. Но мне это было очень важно — выйти на публику, поддержать Илью Авербуха и его шоу, в котором я участвую с самого начала проекта. Сейчас ноги уже окрепли, и я многое уже могу делать. Поэтому я хочу выйти на лед в коньках и почувствовать то, что я чувствовал раньше», — заключил Костомаров.

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» открыл образовательную программу международной выставки-форума «Россия», организованной по указу президента России Владимира Путина в Москве на ВДНХ. Марафон проходит с 4 по 6 ноября.