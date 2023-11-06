В турецкий McDonald's запустили мышей в знак протеста против Израиля

Мужчина выпустил мышей в ресторане быстрого питания McDonald's в качестве антиизраильского протеста. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как в ресторан заходит мужчина с коробкой мышей и выпускает их с криком: «Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей».

По информации издания, инцидент произошел в ресторане в районе Мертер на западе города. Не уточняется, как на происшествие отреагировали посетители заведения.

До этого активист выпустил в британском McDonald's мышей в цветах флага Палестины. Инцидент произошел в понедельник, 30 октября, вечером. Видео с акцией было размещено в соцсети TikTok, но позднее аккаунт, с которого публиковали ролик, был удален.

Мужчина с палестинским флагом достал из машины коробку с разукрашенными мышами и выпустил их на пол ресторана, скандируя лозунги в поддержку Палестины.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».