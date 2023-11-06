Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В турецкий McDonald's запустили мышей в знак протеста против Израиля

Cumhuriyet: в Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля

Мужчина выпустил мышей в ресторане быстрого питания McDonald's в качестве антиизраильского протеста. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как в ресторан заходит мужчина с коробкой мышей и выпускает их с криком: «Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей».

По информации издания, инцидент произошел в ресторане в районе Мертер на западе города. Не уточняется, как на происшествие отреагировали посетители заведения.

До этого активист выпустил в британском McDonald's мышей в цветах флага Палестины. Инцидент произошел в понедельник, 30 октября, вечером. Видео с акцией было размещено в соцсети TikTok, но позднее аккаунт, с которого публиковали ролик, был удален.

Мужчина с палестинским флагом достал из машины коробку с разукрашенными мышами и выпустил их на пол ресторана, скандируя лозунги в поддержку Палестины.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий