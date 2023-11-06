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Ледяной дождь нарушил энергоснабжение в Лесозаводске

В Лесозаводске более 2 тысяч жителей остались без света из-за ледяного дождя

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Более двух тысяч жителей города Лесозаводск в Приморском крае остались без электроснабжения из-за ледяного дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В результате прошедших в ночь с 5 на 6 ноября дождевых осадков и последующего понижения температуры атмосферного воздуха свыше 1200 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения», — говорится в сообщении.

Под давлением ледяной корки поврежденными оказались около 200 деревьев. В Лесозаводском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации.

В прокуратуре подчеркнули, что для ликвидации последствий стихии задействованы все силы и средства местных служб.

Южный циклон принес сильный дождь и снег в регион. Помимо ледяного дождя в Лесозаводске, во Владивостоке выпало более двух месячных норм осадков. До этого сообщалось, что отключение электроэнергии зафиксировано в семи районах Приморского края. Во Владивостоке более 70 многоквартирных жилых домов остаются без электроэнергии.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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