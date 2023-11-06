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В семи районах Приморского края зафиксировали отключения света

В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии в 7 районах из-за циклона

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Depositphotos

В семи районах Приморского края из-за циклона зафиксировано отключение электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Приморских электрических сетей.

Южный циклон принес сильный дождь и снег в регион. Так, в Лесозаводске прошел ледяной дождь, а во Владивостоке выпало более двух месячных норм осадков.

Сообщалось, что утром 6 ноября специалисты зафиксировали отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов.

В этих районах организованы обходы по поиску повреждений на линиях электропередачи. В восстановлении электроснабжения задействованы 20 бригад и 24 единицы техники.

В мэрии Владивостока сообщили, что более 70 многоквартирных жилых домов остаются без электроэнергии.

Ночью сообщалось, что в Приморском крае идут ледяные дожди. В Лесозаводске местные жители рассказали, что под тяжестью льда трещат и ломаются ветви деревьев. Во Владивостоке подтопило несколько участков дорог.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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