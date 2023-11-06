Кроваво-красное северное сияние увидели жители некоторых регионов России

Ночью с 5 на 6 ноября небо над южными регионами России, Уралом и Сибирью было освещено кроваво-красным северным сиянием. Пользователи активно делятся фотографиями этого необычного природного явления в социальных сетях, пишет газета «Известия».

Сообщается, что сияние было видимо в Крыму, Донбассе, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Причиной этой небесной аномалии стала сильная магнитная буря, вызванная выбросами корональной массы на Солнце.

«Это чрезвычайно редкое красное северное сияние, известное как 'Аврора', по словам специалистов», — написала газета «Вперед» из Федоровского района Саратовской области в своем Telegram-канале.

Сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики. Отмечается, что при данном уровне по всей планете могут наблюдаться проблемы в энергетических системах, включая ложные тревоги в охранных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Кроме того, возможны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи.

Ранее в небе над Челябинской областью заметили редкое природное явление.