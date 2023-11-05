В Москве ребенок попал в больницу после падения ветки на коляску в парке

В Москве ребенка госпитализировали после прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на севере Москвы. Во время прогулки в парке на коляску с маленьким ребенком упала большая ветка, длина которой составила три метра, диаметр – десять сантиметров.

После произошедшего ребенок заплакал. Опасаясь за жизнь пострадавшего, отец вызвал скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пациента. О характере травм и тяжести его состояния не сообщается.

Ранее в Саратовской области медики спасли ребенка, который наелся монтажной пены.