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В Москве ребенок попал в больницу после падения ветки на коляску в парке

В Москве тяжелая ветка упала на коляску с ребенком

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве ребенка госпитализировали после прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на севере Москвы. Во время прогулки в парке на коляску с маленьким ребенком упала большая ветка, длина которой составила три метра, диаметр – десять сантиметров.

После произошедшего ребенок заплакал. Опасаясь за жизнь пострадавшего, отец вызвал скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пациента. О характере травм и тяжести его состояния не сообщается.

Ранее в Саратовской области медики спасли ребенка, который наелся монтажной пены.

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