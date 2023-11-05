В Донецке рассматривают возможность строительства метро

В Донецке могут построить метро после окончания боевых действий в зоне спецоперации. С такой информацией выступил глава министерства транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Тужилин, чьи слова передает РИА Новости.

«Ведутся дискуссии о том, как можно реализовать данную задачу совместно с Минтрансом России», — рассказал министр.

Согласно его информации, метрополитен планируется связать с рядом крупных городов, в которых уже проложили метро. Ориентировочные сроки будут зависеть от оперативной обстановки в регионе.

«Концепцию вырабатываем», — пояснил глава минтранса ДНР.

В январе украинское издание «Общественное» сообщало о том, что большинство районов Харькова остались без света после взрыва, большинство районов города было обесточено. Отмечалось, что была приостановлена работа метро. Спустя несколько дней метро Харькова возобновило работу.

Ранее у турникетов в метро Киева возникли очереди из-за проблем с электричеством.