Правительство РФ выделит средства на строительство трассы Новороссийск — Керчь

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь. Об этом сообщается Telegram-канале кабмина.

В публикации отмечается, что на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции автотрассы А-290 в 2023 году будет выделено 611,1 млн рублей.

Средства направят из правительственного резервного фонда, половину суммы (321,1 миллиона рублей) будет потрачено на реконструкцию участка длиной 27 километров в Краснодарском крае. Остальную часть — на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы для предотвращения пробок и снижения количества аварий на этом участке.

До этого член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин заявил, что в дорожной отрасли, как и во многих других, у России действительно много поводов для гордости.

Дорогой мечты и проектом века для страны станет трасса «Россия», которая должна соединить всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока, подчеркнул парламентарий.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.