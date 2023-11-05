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Правительство РФ выделит средства на строительство трассы Новороссийск — Керчь

Правительство РФ выделит 611,1 млн рублей на трассу Новороссийск — Керчь

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство и реконструкцию федеральной трассы НовороссийскКерчь. Об этом сообщается Telegram-канале кабмина.

В публикации отмечается, что на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции автотрассы А-290 в 2023 году будет выделено 611,1 млн рублей.

Средства направят из правительственного резервного фонда, половину суммы (321,1 миллиона рублей) будет потрачено на реконструкцию участка длиной 27 километров в Краснодарском крае. Остальную часть — на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы для предотвращения пробок и снижения количества аварий на этом участке.

До этого член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин заявил, что в дорожной отрасли, как и во многих других, у России действительно много поводов для гордости.

Дорогой мечты и проектом века для страны станет трасса «Россия», которая должна соединить всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока, подчеркнул парламентарий.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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