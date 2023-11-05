В Чечне подтвердили новую должность Адама Кадырова

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Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что Адам Кадыров, сын главы региона Рамзана Кадырова, был назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Минздрава республики.

«От души поздравляю ... Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики», — говорится в публикации Алханова.

По словам главы ведомства, Адам, несмотря на молодость, уже обладает богатым практическим опытом.

Как подчеркнул Алханов, сын главы Чечни продолжит дело своего отца, включая защиту народа, религии и родины.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание героя Чечни. Об этом сообщал депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов. По его словам, Адам смог наизусть выучить главную книгу мусульман — Коран.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.