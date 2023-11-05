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В Конституционном суде заявили об опасном для жизни характере коррупции в РФ

Глава КС Зорькин: проблема коррупции в РФ приобрела опасный для жизни характер

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Михаил Метцель/РИА Новости

Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин высказал мнение, что коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер. Об этом он заявил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Зорькин отметил, что, несмотря на осознание этой болезненной проблемы властью и обществом, в данной области использованы далеко не все имеющиеся резервы.

По словам председателя КС РФ, структурная коррупция, развитие и сохранение ее системы ведет к разложению и разрушению государства, а также к подрыву устойчивых общественных отношений внутри страны.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что необходимо спокойно и с уважением к обществу внедрять российские стандарты в новых регионах страны. По словам российского лидера, люди на Донбассе жили в коррупционных условиях.

В конце октября представитель Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин заявлял, что за прошедшие девять месяцев 2023 года ведомство добилось изъятия в доход государства имущества чиновников на сумму более 130 млрд рублей.

Ранее Путин заявил, что Западу не удастся побороть коррупцию на Украине.

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