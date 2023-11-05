Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина потребовал переправить его в Турцию

Мужчина с оружием, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, потребовал билеты в Турцию себе и взятой в заложники дочери. Об этом сообщает газета Bild.

На данный момент мужчина остается в машине, на которой он протаранил ограждение и выехал на взлетное поле, в месте с четырехлетней дочерью. Он остановил машин возле лайнера авиакомпании Turkish Airlines.

Все пассажиры самолета до этого были эвакуированы, никто не пострадал. С вооруженным мужчиной ведет переговоры полиция.

До этого была названа причина захвата заложника и вооруженного прорыва в аэропорт Гамбурга — семейная пара ведет спор из-за опеки над ребенком.

Известно, что прорвавшийся на площадку для обслуживания самолетов мужчина уже несколько раз открывал огонь из пистолета и устроил несколько поджогов.

Ранее стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.