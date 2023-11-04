Собчак ответила на заявление Цыганова, обвинившего ее в «стукачестве»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила на заявление мужа Вики Цыганской Вадима, что она якобы «настучала» на них.

Она заявила, что не понимает, «в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом», чтобы тратить время на то, чтобы натравливать службы на супругов.

«С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — заключила журналистка.

До этого 4 ноября Вадим Цыганов сообщил, что к ним с Викторией домой якобы пришли с обысками. По словам Вадима Цыганова, обыски решили провести, потому что «настучала Собчак».

26 октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) вышло интервью с Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

28 октября Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала видеозаписи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как его создала нейросеть. Вадим Цыганов объяснил это заявление тем, что звездная супруга пыталась избежать дурных вопросов.

После вышедшего интервью журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале высмеяла Вику Цыганову, которая дала интервью Дудю в туфлях от Chanel.

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