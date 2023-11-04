Песков заявил о продвижении переговоров по возвращению россиян из плена ХАМАС

В переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС есть прогресс, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия». Его слова приводит РИА Новости.

«Прогресс определенный есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что решение об освобождении заложников в зоне израильско-палестинского конфликта требует согласования позиций нескольких сторон. Переговоры идут, подчеркнул он.

«Ситуация осложняется тем, что нет какой-то стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их», - пояснил пресс-секретарь президента.

По его словам, не со всеми диалог идет легко, но власти РФ намерены добиться того, чтобы граждане России все-таки были освобождены.

В конце октября дипломатический источник ТАСС сообщал, что есть шансы вернуть восьмерых граждан России, которые были захвачены в плен боевиками палестинской группировки ХАМАС 7 октября при нападении на Израиль. По словам дипломата, продолжается упорная работа по этому вопросу.

Тогда же стало известно, что число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек. В начале ноября в МИД РФ заявили, что власти Израиля выдадут разрешение на выход граждан РФ из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».