Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о двойниках Путина

Песков: Путин у нас один

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли у Владимира Путина двойники. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос был задан в ходе марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Путин у нас один», — ответил Песков.

Вопрос о двойниках Путина уже обсуждался 24 октября. По словам Дмитрия Пескова, вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках российского лидера. Он отметил, что это «одна из категорий абсурдных информационных уток», которую с завидным упорством обсуждают в СМИ.

До этого Песков называл чушью слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что российский лидер использует минимум трех двойников.

Как отмечал ТАСС, в 2020 году сам Путин рассказал агентству, что в начале 2000-х годов возникла идея привлечь двойника для его безопасности, однако он от нее отказался.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий