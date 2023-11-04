В Кремле ответили на вопрос о двойниках Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли у Владимира Путина двойники. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос был задан в ходе марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Путин у нас один», — ответил Песков.

Вопрос о двойниках Путина уже обсуждался 24 октября. По словам Дмитрия Пескова, вызывают улыбку сообщения в СМИ о двойниках российского лидера. Он отметил, что это «одна из категорий абсурдных информационных уток», которую с завидным упорством обсуждают в СМИ.

До этого Песков называл чушью слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о том, что российский лидер использует минимум трех двойников.

Как отмечал ТАСС, в 2020 году сам Путин рассказал агентству, что в начале 2000-х годов возникла идея привлечь двойника для его безопасности, однако он от нее отказался.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.