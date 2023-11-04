Цукерберг попал в больницу

Американский миллиардер, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цукерберга, он порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене.

Он подчеркнул, что готовился готовился к бою ММА, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь будет отложен.

До этого основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X (Twitter) американский бизнесмен Илон Маск объяснил причины срыва его поединка с другим известным предпринимателем, главой Meta Марком Цукербергом.

Маск подчеркнул, что в конце концов будет драться с Цукербергом «в любом месте, при любых правилах».

До этого Цукерберг опубликовал фотографию, на которой видны следы травм на его лице. По словам миллиардера, он получил синяки под глазами и ссадину на носу во время занятий бразильским джиу-джитсу, в котором он достиг уровня синего пояса.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.