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Цукерберг попал в больницу

Цукерберг попал в больницу с порванной во время спарринга крестообразной связкой

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zuck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский миллиардер, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цукерберга, он порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене.

Он подчеркнул, что готовился готовился к бою ММА, который должен был пройти в начале следующего года, но теперь будет отложен.

До этого основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X (Twitter) американский бизнесмен Илон Маск объяснил причины срыва его поединка с другим известным предпринимателем, главой Meta Марком Цукербергом.

Маск подчеркнул, что в конце концов будет драться с Цукербергом «в любом месте, при любых правилах».

До этого Цукерберг опубликовал фотографию, на которой видны следы травм на его лице. По словам миллиардера, он получил синяки под глазами и ссадину на носу во время занятий бразильским джиу-джитсу, в котором он достиг уровня синего пояса.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.

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