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Пассажир пригрозил бомбой и попытался открыть дверь летевшего в Москву самолета

Aviaincident: пассажир рейса из Гуанчжоу в Москву угрожал бомбой на борту

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Shutterstock

Пьяный пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту, пригрозил бомбой и попытался открыть дверь воздушного судна во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

В публикации отмечается, что инцидент произошел 2 ноября на рейсе из китайского Гуанчжоу в Москву. Источник издания подчеркивает, что 39-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии, он угрожал членам экипажа самолета, громко разговаривал, беспокоил пассажиров и требовал алкоголь. Когда мужчине отказали в этом, он начал вести себя агрессивно и получил письменное предупреждение командира воздушного судна.

Издание утверждает, что после мужчина заявил, что у него с собой взрывное устройство, а также попытался открыть дверь самолета. Об этом доложили командиру воздушного судна, на самолете провели проверку, но не нашли подозрительных предметов.

В публикации подчеркивается, что после посадки в Шереметьево полицейские еще раз обыскали салон самолета. Источник подчеркивает, что мужчине отказали в дальнейшей перевозке на рейсе.

До этого на борту самолета рейса Москва — Владивосток подрались два пьяных пассажира.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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