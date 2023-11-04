Пассажир пригрозил бомбой и попытался открыть дверь летевшего в Москву самолета

Пьяный пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту, пригрозил бомбой и попытался открыть дверь воздушного судна во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

В публикации отмечается, что инцидент произошел 2 ноября на рейсе из китайского Гуанчжоу в Москву. Источник издания подчеркивает, что 39-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии, он угрожал членам экипажа самолета, громко разговаривал, беспокоил пассажиров и требовал алкоголь. Когда мужчине отказали в этом, он начал вести себя агрессивно и получил письменное предупреждение командира воздушного судна.

Издание утверждает, что после мужчина заявил, что у него с собой взрывное устройство, а также попытался открыть дверь самолета. Об этом доложили командиру воздушного судна, на самолете провели проверку, но не нашли подозрительных предметов.

В публикации подчеркивается, что после посадки в Шереметьево полицейские еще раз обыскали салон самолета. Источник подчеркивает, что мужчине отказали в дальнейшей перевозке на рейсе.

До этого на борту самолета рейса Москва — Владивосток подрались два пьяных пассажира.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.