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В Киеве опровергли сообщения о визите Зеленского в Израиль

Страна.ua: власти Украины опровергли слухи о планах Зеленского посетить Израиль

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Olivier Matthys/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует отправиться с визитом в Израиль на следующей неделе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правительстве Украины.

«Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется, сообщил наш собеседник», — уточнили в публикации.

Накануне 12-й канал израильского телевидения анонсировал поездку Зеленского в Израиль на предстоящей неделе. Примерно полмесяца назад украинский лидер уже собирался посетить страну, чтобы выразить солидарности с еврейским государством, но тогда местные власти намекнули, что считают такой визит несвоевременным.

В начале ноября в офисе Зеленского собрались переосмыслить «формулу мира». Об этом сообщил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что стороны пришли к выводу, что необходимо провести дополнительную встречу советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Война в Израиле
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