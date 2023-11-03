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Мужчина провел ночь с девушкой с сайта знакомств и пострадал от ограбления

Во Франции мужчину ограбили в гостиничном номере после ночи с несовершеннолетней

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Во Франции мужчина познакомился в интернете с девушкой-подростком и был ограблен неизвестным после ночи с ней в отеле. Об этом сообщает Actu17.

1 ноября 35-летний мужчина из Монпелье проснулся в гостиничном номере с девушкой, с которой недавно познакомился в интернете. Его 17-летняя знакомая еще была в комнате, когда туда ворвался неизвестный.

Перед этим вооруженный грабитель постучал в дверь, а затем стал угрожать мужчине, который встретил его на пороге. Преступник приставил пистолет к голове потерпевшего и приказал девушке забрать его деньги и телефон. Затем он заставил пострадавшего покинуть отель вместе с ним и пригрозил ему расправой, если он только сообщит о произошедшем в полицию. После того как девушка и нападавший скрылись, мужчина рассказал об инциденте сотрудникам гостиницы.

Вскоре полицейские вышли на несовершеннолетнюю девушку, которую посчитали сообщницей налетчика, и взяли ее под стражу. Пока правоохранители не знают, была ли она заодно с преступником. В квартире задержанной похищенное обнаружить не удалось.

Ранее притворявшийся секс-работницей россиянин обманул двух мужчин, меняя голос при разговоре.

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