Двое неизвестных напали на петербургского адвоката из-за замечания

В Красносельском районе Санкт-Петербурга адвокат столкнулся с агрессией неизвестных и устроил погоню за ними. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

По словам юриста, он выходил из своего дома на улице Чекистов и увидел в подъезде двух посторонних. Незнакомцы распивали алкоголь, курили и матерились. Мужчина сделал им замечание, попросил покинуть подъезд и набрал 112, после чего неизвестные напали на него с кулаками. Адвокат передумал вызывать полицию, и его оппоненты выбежали на улицу.

Тогда юрист стал преследовать обидчиков на автомобиле. Во время погони он несколько раз связывался с правоохранителями и сообщал местонахождение нападавших, а затем отправился писать заявление. В нем он указал ущерб в 20 тыс. рублей, уточнив, что злоумышленники сломали ему очки, когда ударили по голове.

В пресс-службе полиции города информацию об инциденте подтвердили и отметили, что наряд на место происшествия не выезжал. В рамках проверки, организованной по факту обращения, правоохранители пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения.

По данным ведомства, пострадавший в травмпункт не обращался. В разговоре с журналистами мужчина сообщил, что после написания заявления все же решил обратиться к медикам.

Ранее бывшие клиенты адвоката похитили его и избили, требуя возврата денег за юридические услуги.