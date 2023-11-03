Премию за вклад в укрепление единства народов страны получили 28 россиян

В Малом театре состоялась церемония награждения лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации – 2023», сообщила пресс-служба Ассамблеи народов России, организатора мероприятия.

В этом году заявки поступили из всех федеральных округов, включая новые субъекты. В итоге члены конкурсных комиссий отобрали 28 лучших кандидатов из 22 субъектов.

Церемонию вручения премии открыл председатель Ассамблеи народов России, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Вели церемонию актеры Игорь Петренко и Полина Лоран.

Многие гости предпочли вечерним нарядам национальные костюмы. Зал был наполнен разными этническими мотивами: от марийских до эскимосских.

«Если бы мы поприветствовали собравшихся в этом зале на языках всех народов России, эта встреча затянулась бы до утра. Пришлось бы произнести слова приветствия как минимум 277 раз», — отметил Игорь Петренко.

Лауреатом в номинации «За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия» стал Герой труда, член Союза писателей России, народный писатель Адыгеи Исхак Машбашев. В свои 93 года он ведет активную трудовую и общественную деятельность: написал текст гимна Адыгея, перевел на адыгский язык «Слово о полку Игореве», стихотворения и поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина, Маяковского.

Журналисты из Псковской области получили премию в номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики», представив медиа-проект «Свято место» об истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Лауреатом в номинации «За лучшие практики и проекты в сфере национальных отношений» стал житель Пензенской области Николай Пиксин. Благодаря его деятельности рискующее исчезнуть с карты России старинное мордовское село Даньшино стало узнаваемым этнотуристическим объектом и современной фестивальной площадкой для сохранения мордовской культуры.

Отдельного внимания жюри были удостоены участники специальной военной операции.

Одним из лауреатов номинации «Защитники Отечества» стал Герой России, командир первого якутского многонационально добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов, организовавший эффективную противотанковую оборону.

Премия «Гордость нации» — флагманский проект общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Традиционно премия проходит в преддверии Дня народного единства.