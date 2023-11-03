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Экс-чиновник ООН рассказал о последствиях критики Израиля в США

Экс-чиновник ООН: в США наказывают за критику нарушения прав человека Израилем

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AP

Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер заявил РИА Новости, что в США человек, критикующий Израиль за нарушение прав человека, может быть наказан властями или университетом, если он учащийся.

«Я сейчас нахожусь в США. И в США есть федеральное правительство, есть правительства штатов, есть местные власти, есть университеты, которые наказывают людей, смеющих высказываться против нарушений прав человека, совершаемых Израилем. Вас могут выгнать из школы. Вас могут наказать в университете, вы можете потерять работу или контракт», — сказал Мохаибер.

Экс-чиновник ООН добавил, что подобные меры активно применяются не только в США, но и во многих частях Европы. По его словам, это нарушает международные гарантии свободы выражения.

«Я не видел репрессий на Западе подобного масштаба с «холодной войны», — указал Мохаибер.

До этого обозреватель The Washington Post Ишаан Тарур отмечал, что в своем обращении к нации президент США Джо Байден связал конфликты на Украине и Израиле, заявив о необходимости поддерживать Киев и Иерусалим в их борьбе. Однако политики и дипломаты во многих странах видят в ударах Израиля по сектору Газа «зеленый свет» и двойные стандарты со стороны США.

Ранее Вашингтон обвинили в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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