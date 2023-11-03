В Армении появится новое генконсульство России

Правительство России одобрило соглашение об открытии в армянском Капане генерального консульства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина.

«Принять предложение МИД России <…> о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в г. Капане», — указано в документе.

Генеральное консульство в Капане станет вторым российским дипломатическим представительством этого уровня в Армении. Первое генконсульство находится в городе Гюмри.

До этого Армения предложила России подписать соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

По словам вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна, за несколько месяцев до ратификации Римского статута Ереван предлагал Москве подписать двустороннее соглашение, позволяющее вывести межгосударственные правоотношения двух стран из-под действия международных структур.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.