Россиянам рассказали о недорогих направлениях на ноябрьские праздники

Ессентуки, Воронеж и Пятигорск возглавили рейтинг недорогих городов для поездок на ноябрьские праздники. Стоимость посуточной аренды на праздники здесь не превышает 2,3 тыс. руб. за сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Лидером рейтинга стали Ессентуки, где средняя арендная ставка на ноябрьские праздники составляет 2 268 рублей за сутки. На втором месте оказался Воронеж (2 305 рублей), на третьем — Пятигорск (2 585 рублей).

Также в десятку городов вошел Светлогорск, где аренда в среднем стоит 2 692 рубля, Адлер (2 699 рублей), Екатеринбург (2 784 рубля), Петрозаводск (2 820 рублей), Краснодар (2 917 рублей), Рязань (2 976 рублей) и Калининград (2 986 рублей).

«Ноябрь — неплохой месяц для путешествий. Во многих городах еще довольно приятная погода, а цены заметно ниже, чем, например, на майские или летом. Так, если сравнивать, например, с летом, то цены ниже на 30-40%. По сравнению с октябрем разница составляет 10-20%. Поэтому ноябрьские праздники могут стать отличным поводом съездить в небольшую поездку туда, куда давно хотелось съездить», — прокомментировал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Сильнее всего по сравнению с октябрем цены упали в Светлогорске — на 22%. В Воронеже ставки снизилась на 13%, в Пятигорске — на 8%, в Адлере — на 7%, в Ессентуках — на 6%. Но в отдельных городах цены, наоборот, выросли. Так, в Краснодаре прирост составил 13%, в Петрозаводске — 11%, в Рязани и Калининграде — одинаково на 6% в каждом из городов.

Лидером по количеству бронирований у россиян на ноябрьские каникулы стал Санкт-Петербург. Также в топ-5 городов вошли Москва, Казань, Нижний Новгород и Минск. Средняя ставка на посуточную аренду на праздники в целом по России составляет 3 733 рубля за сутки. По сравнению с прошлогодними праздниками цены выросла на 15%.

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