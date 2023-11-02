Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана

Минфин США ввел санкции против МГТУ имени Н.Э. Баумана

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министерство финансов США заявило, что Вашингтон со 2 ноября вводит санкции против МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Госдепартамента, Московский государственный технический университет внесен в санкционный список как организация, которая «ведет работу в оборонном и связанном с ней материальном секторе экономики России».

«МГТУ имени Баумана — российский государственный университет, имеющий <..> военные кафедры с техническими курсами в области артиллерии, ракетной техники и боеприпасов», — говорится в примечаниях внешнеполитического ведомства США.

Вечером 2 ноября США ввели новые санкции против России. Всего под ограничения попали около 40 физлиц, а также банки, «Арктик СПГ 2» и АФК «Система».

В них в том числе включили военно-строительный комплекс Минобороны России.

Ранее Европу предупредили о последствиях борьбы России с санкциями.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий