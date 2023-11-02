Под санкции США попал МГТУ имени Баумана

Министерство финансов США заявило, что Вашингтон со 2 ноября вводит санкции против МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Госдепартамента, Московский государственный технический университет внесен в санкционный список как организация, которая «ведет работу в оборонном и связанном с ней материальном секторе экономики России».

«МГТУ имени Баумана — российский государственный университет, имеющий <..> военные кафедры с техническими курсами в области артиллерии, ракетной техники и боеприпасов», — говорится в примечаниях внешнеполитического ведомства США.

Вечером 2 ноября США ввели новые санкции против России. Всего под ограничения попали около 40 физлиц, а также банки, «Арктик СПГ 2» и АФК «Система».

В них в том числе включили военно-строительный комплекс Минобороны России.

Ранее Европу предупредили о последствиях борьбы России с санкциями.