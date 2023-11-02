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В Москве разыскивают людей, которые угрожали полицейскому у метро «Люблино»

СК: в Москве завели уголовное дело на группу людей за угрозы полицейскому

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Максим Блинов/РИА Новости

На неизвестных в Москве завели уголовное дел за угрозы применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram-канале.

Как узнали следователи из СМИ и соцсетей, 24 октября группа лиц из числа граждан Республики Азербайджан неподалеку от станции метро «Люблино» в столице демонстративно и вызывающе громко угрожали сотруднику полиции. Это видели очевидцы, которые рассказали о случившемся.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Столичные следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Органу дознания поручили разыскать тех, кто причастен к совершению преступления, пояснили в ведомстве.

До этого вернувшийся с СВО вагнеровец угрожал сожительнице расправой и бросался на полицейских.

Ранее в Крыму сотрудник ГИБДД потерял пистолет, пока отходил в туалет.

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