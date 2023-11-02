«Время упущено»: 13-летняя девочка почти полностью потеряла зрение из-за ошибки в диагнозе

В Калининграде 13-летняя девочка может полностью потерять зрение, потому что несколько лет назад ей поставили неверный диагноз. Об этом мать школьницы рассказала изданию «Клопс».

Когда ее дочери было шесть лет, выяснилось, что та видит только первые три строчки таблицы для проверки зрения. Следующие семь лет ребенок наблюдался у офтальмолога Петрова, к нему женщина обратилась по рекомендации приятельницы. Сначала доктор диагностировал у дошкольницы «синдром ленивого глаза», выписал ей очки, рекомендовал гимнастику для глаз и заявил, что со временем зрение может скорректироваться. Однако с годами оно лишь ухудшалось, а в 2020-м офтальмолог выявил у юной пациентки наличие астигматизма.

Все это время врач Петров оставался единственным доктором, который наблюдал девочку. Ее семья следовала за всеми его перемещениями из одного частного медцентра в другой. Осенью 2022 года он заявил, что «время упущено», и пациентке необходимо сделать МРТ и «обследовать голову». Ведущий нейрохирург области успокоил родителей и рекомендовал им «сходить к любому другому офтальмологу, дословно: «к материально незаинтересованному врачу». В Детской областной больницы Калининградской области быстро назвали новый диагноз — пигментная абиотрофия сетчатки, его подтвердили и в Московском институте глазных болезней им. Гельмгольца и институте им. Федорова в Санкт-Петербурге.

«Это неизлечимое прогрессирующее заболевание, то есть ребенок слепнет. Доктор тогда сказал, что хотел бы ошибаться, но увы, это сразу видно. Пигментная абиотрофия сетчатки — ее разрушение. Это тяжелое, возможно, наследственное заболевание. Диагностируется оно элементарно, путем осмотра глазного дна. Частицы сетчатки разрушаются и опадают, оседая на глазном дне. Доктор эти кусочки видит при осмотре. Для самого пациента процесс напоминает осыпающуюся в калейдоскопе мозаику...Если бы нам вовремя поставили диагноз, то получая поддерживающую терапию, удалось бы избежать катастрофических разрушений сетчатки», — пояснила мать девочки.

Сейчас школьнице оформляют инвалидность по зрению, а комиссия изучает возможности для ее дальнейшего обучения. Девочка, у которой сейчас сохранено только 20% зрения, не видит в сумерках и на ярком свету, а также при его перепадах. Предметы расплываются даже в очках.

«Все страшные диагнозы озвучиваются в присутствии ребенка. Дочь знает, что может полностью ослепнуть в ближайшие годы. Остается только поддерживающая терапия, в которой дочь нуждалась все это время», — поделилась мать пациентки. Теперь женщина планирует наказать диагноста, который продолжает работать с детьми.

Адвокат семьи уже обратилась с претензией в медцентр, а также написала жалобу в региональный минздрав, но ответа пока не получила. Юристка считает, что действия офтальмолога можно квалифицировать как «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность».

«Видя, что лечение не помогает, доктор не усомнился в своем диагнозе и не провел надлежащую диагностику, а специалист ДОБ, при первом же осмотре выставил Веронике правильный диагноз. Нам пояснили, что не увидеть истинную причину ухудшения зрения было невозможно. В результате шесть лет было утрачено: ребенок не получал нужного лечения, процесс потери зрения стал необратим. Между тем, этот врач продолжает работать с детьми. В дальнейшем планируем обращаться в региональный СКР и прокуратуру», — заключила юристка.

В медцентре провели служебное расследование и заявили, что «медпомощь и рекомендации пациентке соответствуют врачебным стандартам и требованиям закона».

Ранее в Волгограде мать впавшей в кому девочки заявила о врачебной ошибке.