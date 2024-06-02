Действия Запада по эскалации украинского конфликта не останутся без ответа со стороны России. Такое мнение выразил итальянский политик Паоло Ферреро в статье для издания Il Fatto Quotidiano.

По словам автора, планы некоторых стран направить войска на Украину и разрешить украинским Вооруженным силам атаковать из западного оружия объекты на территории России свидетельствуют о желании Запада обострить противостояние с Россией.

«Эти решения не останутся без последствий: Россия примет их к сведению и даст ответ», — убежден Ферреро.

Он отметил, что Запад во главе с США заложил основу для украинского конфликта, поддержав в 2014 году государственный переворот на Майдане ради расширения НАТО на восток и нарушив Минские соглашения. Теперь Запад хочет расширить и продлить противостояние с Россией, а не завершить боевые действия дипломатическим путем, подчеркнул итальянский политик.

До этого заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что страны Запада намерены препятствовать развитию военно-промышленного комплекса России при помощи усиления экспортного и санкционного контроля.

Ранее экс-агент ЦРУ предрек скорый крах украинской армии.