Трамп заявил о готовности к тюремному сроку

Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп признался, что готов к тюремному сроку в случае, если соответствующее решение будет вынесено судьей в Нью-Йорке по делу против него о фальсификации деловой документации. Об этом сообщает Fox News.

У экс-президента США поинтересовались, готов ли он к домашнему аресту или тюремному сроку в качестве приговора.

«Я с этим соглашусь», — ответил Трамп.

Он добавил, что допускает возможность подобного исхода событий.

До этого бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что обвинительный приговор кандидату на пост главы государства Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс сделает его сильнее и укрепит позиции в предвыборной гонке.

Присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.