Пожилой россиянин вовремя нашел у себя «женскую» опухоль

У пожилого пациента обнаружили рак молочной железы, который в 100 раз чаще поражает женщин, чем мужчин. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на Новосибирский онкодиспансер.

В феврале 67-летний житель Новосибирска обнаружил уплотнение в груди. Он сразу обратился к врачу, где на УЗИ обнаружили опухоль. Последующие обследования показали, что она злокачественная. Благодаря бдительности пациента рак молочной железы был выявлен на ранней стадии, когда шансы на излечение максимальны.

«Это редкий клинический случай. Рак грудной железы у мужчин составляет примерно 0,1% всех злокачественных опухолей среди мужчин и от 0,6% до 1% всех злокачественных опухолей молочной железы», — рассказал онколог-хирург Новосибирского онкодиспансера Анатолий Ахмедов.

Мужчине провели удаление молочной железы и лимфоузлов. Из-за небольшого размера опухоли (2 см) хирурги не стали удалять грудные мышцы пациента. После анализа опухоли в лаборатории врачи смогут сказать, нужно ли мужчине дополнительное лечение.

Несмотря на редкость этой патологии у мужчин, практически сразу после операции 67-летнего сибиряка в онкодиспансер поступил еще один пациент с точно таким же диагнозом.

Ранее россиянка обратилась к врачам с кровоточащим раком молочной железы.