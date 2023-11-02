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Падение россиянки на льду оценили в 200 тысяч рублей

Жительница Петербурга требует компенсацию в 200 тысяч рублей за падение на льду

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Depositphotos

В прокуратуру Кронштадтского района Санкт-Петербурга поступило обращение от 65-летней местной жительницы, которая получила травму, поскользнувшись на льду. Защита пострадавшей требует компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Мойка78».

Ка сообщили изданию в пресс-службе городской прокуратуры, в начале 2023 года женщина упала напротив памятника адмиралу Беллинсгаузену в Екатерининском парке в Кронштадте. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные переломы голени.

Надзорное ведомство выяснило, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащей уборки территории от наледи и снега. Прокурор обратился с иском в суд о взыскании компенсации в пользу пострадавшей. В настоящее время дело находится на рассмотрении.

В октябре сообщалось, что аэропорт Перми заплатит пассажирке 300 тыс. руб. за сломанную из-за скользкого пола ногу. Как стало известно, сотрудники воздушной гавани не проводили уборку входной группы в то время, когда упала пострадавшая. В итоге суд встал на ее сторону и обязал выплатить женщине компенсацию.

Ранее суд обязал парк развлечений в Первоуральске выплатить 500 тыс. рублей ребенку, получившему на батуте центра перелом позвоночника.

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