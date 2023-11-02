Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский блогер залез на крест и стал фигурантом уголовного дела

Mash: блогер Кравец залез на крест и стал фигурантом уголовного дела

close
100%
Don Mash' class="item-image" >
Телеграм-канал Don Mash

В Ростовской области блогер Юрий Кравец залез на крест и стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ресторане, где отдыхал и употреблял спиртные напитки волгодонский блогер. Там он увидел крест и залез на него. По его словам, он хотел проверить лебедку.

Произошедшее попало на видео, и Кравец выложил ролик в соцсетях на аудиторию около 13 тысяч человек. Однако увиденное не понравилось интернет-пользователям — блогер все удалил и извинился.

В результате в отношении блогера возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее стало известно, что судимый за оскорбление чувств верующих Журавель теперь изучает Коран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий