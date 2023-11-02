Российский блогер залез на крест и стал фигурантом уголовного дела

В Ростовской области блогер Юрий Кравец залез на крест и стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ресторане, где отдыхал и употреблял спиртные напитки волгодонский блогер. Там он увидел крест и залез на него. По его словам, он хотел проверить лебедку.

Произошедшее попало на видео, и Кравец выложил ролик в соцсетях на аудиторию около 13 тысяч человек. Однако увиденное не понравилось интернет-пользователям — блогер все удалил и извинился.

В результате в отношении блогера возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее стало известно, что судимый за оскорбление чувств верующих Журавель теперь изучает Коран.