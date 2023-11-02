Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие продукты опасно есть на завтрак пожилым

Врач Королева: жареные продукты опасно есть на завтрак пожилым

close
100%
Depositphotos

Пожилым людям не стоит завтракать жирными и копчеными продуктами, потому что это может негативно отразиться на их здоровье. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она пояснила, что это объясняется ухудшением работы желудочно-кишечного тракта пожилых, а также ограниченной возможностью секреторного и ферментативного характера.

«Тяжелая пища на завтрак, например колбасные изделия или продукты с корочками, будет нагружать пищеварительную систему. Яичница со шкварками, корочками будет вопреки здоровью пищеварительной системы, а не на пользу ей. Поэтому, если пожилому человеку захотелось поесть ее на завтрак, лучше готовить яичницу так, чтобы она не подгорела», — отметила Королева.

По ее словам, в качестве полезных вариантов завтрака можно приготовить зерновые каши или отварить куриные яйца. Они легко усваиваются и могут дать представителям старшего поколения необходимую энергию, заключила врач.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что людям старше 60 лет стоит включать в свой рацион брокколи, потому что это поможет улучшить работу кишечника, снизить вес, укрепить иммунитет и продлить молодость.

Ранее были названы виды физической активности, улучшающие здоровье мозга пожилых.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий