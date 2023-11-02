Врач рассказала, какие продукты опасно есть на завтрак пожилым

Пожилым людям не стоит завтракать жирными и копчеными продуктами, потому что это может негативно отразиться на их здоровье. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она пояснила, что это объясняется ухудшением работы желудочно-кишечного тракта пожилых, а также ограниченной возможностью секреторного и ферментативного характера.

«Тяжелая пища на завтрак, например колбасные изделия или продукты с корочками, будет нагружать пищеварительную систему. Яичница со шкварками, корочками будет вопреки здоровью пищеварительной системы, а не на пользу ей. Поэтому, если пожилому человеку захотелось поесть ее на завтрак, лучше готовить яичницу так, чтобы она не подгорела», — отметила Королева.

По ее словам, в качестве полезных вариантов завтрака можно приготовить зерновые каши или отварить куриные яйца. Они легко усваиваются и могут дать представителям старшего поколения необходимую энергию, заключила врач.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что людям старше 60 лет стоит включать в свой рацион брокколи, потому что это поможет улучшить работу кишечника, снизить вес, укрепить иммунитет и продлить молодость.

Ранее были названы виды физической активности, улучшающие здоровье мозга пожилых.