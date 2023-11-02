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В Госдуме оценили предложение ввести в России отцовский капитал

Депутат Останина: отцовский капитал имеет смысл, но его не введут до 2026 года

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Предложение о введении в России отцовского капитала заслуживает внимания. Однако ввести эту меру поддержки в ближайшее время не получится, так как в бюджет средства на ее реализацию не заложены, отметила в беседе с НСН глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«К любой форме материальной поддержки я отношусь позитивно, кроме одного… Сейчас таким предложением мы обнадежим наши многодетные семьи, источника выплаты этих денег я не вижу», – сказала она.

Финансирование маткапитала на будущий год в бюджете, внесенном в правительство, сократили на 130 млрд рублей, отметила депутат. По ее словам, причиной такого сокращения назвали «уточнение числа получателей». Таким образом, за счет бюджетных средств предусмотреть создание отцовского капитала точно не получится в ближайшую «трехлетку».

Сейчас в России предусмотрены полные выплаты на первого ребенка. На второго – в случае, если семья не получала выплату на первого, – выделяется почти 800 тыс. рублей, если получала – 189 тыс. рублей. На третьего ребенка маткапитал выплачивается из регионального бюджета, и здесь все зависит от конкретного субъекта, напомнила депутат. Выплаты варьируются в районе 150-200 тыс. рублей.

Напомним, ввести в России «отцовский» или «многодетный» капитал в размере 1 млн рублей призвали в комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ . Предполагается, что эта выплата будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей.

Россияне ранее предложили увеличить маткапитал для повышения рождаемости.

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