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Студент избил профессора за отобранный им телефон во время лекции

Asia One: в Китае студент напал на профессора, отобравшего у него телефон на лекции

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Weibo

В Китае студент напал на профессора за то, что тот отобрал у него телефон во время лекции, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, студент не слушал преподавателя и играл в телефон, игнорируя замечания мужчины. После этого профессор подошел к ученику и силой отобрал у него устройство.

«Отдай это мне. Нельзя играть в игры в аудитории», — произнес преподаватель.

Профессор начал возвращаться обратно к своему столу, когда разъяренный студент накинулся на него с кулаками. Однокурсники китайца встали на защиту преподавателя, оттащив нападавшего в сторону.

После того, как видео с места событий разошлось по соцсетям, в учебном заведении рассказали, что разобрались в инциденте, но не стали приводить подробности. Комментаторы же уверены, что студента стоит отчислить.

Ранее в Китае школьник не хотел идти на уроки и соврал полицейским, что его избил отец.

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