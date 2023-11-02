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Врач рассказал, чем брокколи полезна для людей старше 60 лет

Врач Арзамасцев: брокколи поможет пожилым снизить вес и укрепить иммунитет

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Depositphotos

Людям старше 60 лет стоит включать в свой рацион брокколи, потому что она поможет улучшить работу кишечника, снизить вес, укрепить иммунитет и продлить молодость. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«В брокколи достаточно большое количество клетчатки. Если у пожилого человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом в плане воспалительных заболеваний, то этот овощ поможет улучшить перистальтику», — отметил эксперт.

По его словам, данный продукт можно есть вместо круп, чтобы снизить вес, поскольку в пожилом возрасте у людей могут быть лишние килограммы. Помимо этого, можно сочетать его вместе с более калорийной пищей.

«Например, если к картофелю добавлять брокколи, это уменьшит калорийность блюда и будет немного помогать снижать вес», – пояснил диетолог.

В брокколи также содержится большое количество витамина C, необходимого для иммунитета, защиты кожных покровов и поддержания молодости, а также кремния.

«Кремний очень хорошо работает на здоровье волос, кожи, ногтей», — заключил Арзамасцев.

Ученые из Столичного университета Осаки (OMU) до этого выяснили, что ростки капусты брокколи содержат в семь раз больше полисульфидов, чем зрелая брокколи. Эти вещества защищают клетки от повреждения активными формами кислорода, тем самым снижая риск воспалительных заболеваний, инфарктов и инсультов.

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