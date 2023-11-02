Летевший из Турции самолет совершил посадку в Минске с лопнувшим колесом шасси

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который совершал рейс Стамбул-Минск, сел с лопнувшим колесом шасси в аэропорту Минска. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».

Как рассказали в компании, самолет Boeing 737 - MAX 8 вылетел из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка (IST) 1 ноября. Наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении колеса самолета.

Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в аэропорт «Минск». Полет, как отмечается, прошел в штатном режиме.

Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет оставили на искусственной взлетно-посадочной полосе, двигатели заглушили с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего воздушное судно отбуксировали на место стоянки.

Причины разрушения левого основного колеса шасси самолета будут расследованы.

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