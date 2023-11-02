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Летевший из Турции самолет совершил посадку в Минске с лопнувшим колесом шасси

Самолет «Белавиа» Boeing 737 совершил посадку в Минске с лопнувшим колесом шасси

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Benoit Tessier/Reuters

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который совершал рейс Стамбул-Минск, сел с лопнувшим колесом шасси в аэропорту Минска. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».

Как рассказали в компании, самолет Boeing 737 - MAX 8 вылетел из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка (IST) 1 ноября. Наземные службы аэропорта после осмотра взлетно-посадочной полосы сообщили о возможном повреждении колеса самолета.

Экипаж проанализировал ситуацию и принял решение следовать в аэропорт «Минск». Полет, как отмечается, прошел в штатном режиме.

Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет оставили на искусственной взлетно-посадочной полосе, двигатели заглушили с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего воздушное судно отбуксировали на место стоянки.

Причины разрушения левого основного колеса шасси самолета будут расследованы.

28 октября сообщалось, что подавший сигнал бедствия самолет из Москвы приземлился в Самаре.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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