Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Судимая пенсионерка из Волгограда обиделась на замечание персонала и решила сжечь бар

В Волгограде рецидивистка попыталась поджечь двери бара и попала на видео

В Волгограде задержали женщину с судимостями по подозрению в поджоге бара. Об этом рассказали в областном управлении МВД.

Владелица одного из баров в Тракторозаводском районе города обратилась в полицию и сообщила, что при просмотре видео с наружных камер видеонаблюдения обнаружила, что неизвестная женщина пыталась поджечь входную дверь в ее заведение.

Оперативники задержали подозреваемую в совершении поджога, ею оказалась 56-летняя неоднократно судимая женщина. Она, как установили полицейские, часто посещала бар и распивала спиртное, при этом между ней и работниками заведения систематически возникали конфликты.

В последний раз персонал бара высказал в адрес посетительницы замечание, и та решила отомстить. После чего она ночью пришла к зданию и, не обращая внимания на случайного свидетеля, вылила на дверь горючую жидкость, а затем, используя спички, попыталась разжечь огонь. Ее старания не увенчались успехом, и женщина покинула место происшествия.

Задержанная призналась в попытке умышленного повреждения чужого имущества. В ее отношении возбуждено очередное уголовное дело.

Ранее пьяная пенсионерка подожгла дом соседа, который поссорился с ее сыном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий