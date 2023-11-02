Судимая пенсионерка из Волгограда обиделась на замечание персонала и решила сжечь бар

В Волгограде задержали женщину с судимостями по подозрению в поджоге бара. Об этом рассказали в областном управлении МВД.

Владелица одного из баров в Тракторозаводском районе города обратилась в полицию и сообщила, что при просмотре видео с наружных камер видеонаблюдения обнаружила, что неизвестная женщина пыталась поджечь входную дверь в ее заведение.

Оперативники задержали подозреваемую в совершении поджога, ею оказалась 56-летняя неоднократно судимая женщина. Она, как установили полицейские, часто посещала бар и распивала спиртное, при этом между ней и работниками заведения систематически возникали конфликты.

В последний раз персонал бара высказал в адрес посетительницы замечание, и та решила отомстить. После чего она ночью пришла к зданию и, не обращая внимания на случайного свидетеля, вылила на дверь горючую жидкость, а затем, используя спички, попыталась разжечь огонь. Ее старания не увенчались успехом, и женщина покинула место происшествия.

Задержанная призналась в попытке умышленного повреждения чужого имущества. В ее отношении возбуждено очередное уголовное дело.

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