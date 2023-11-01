Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* потребовали заочно арестовать

Следственный комитет обратился в Бабушкинский суд Москвы с требованием о заочном аресте участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом стало известно из портала столичных судов общей юрисдикции.

Заседание назначено на 1 ноября.

В марте Надежду Толоконникову объявили в розыск по статье УК РФ. Ее разыскивают на основании статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Тогда же СК РФ завел против активистки новое дело – из-за публикаций в соцсетях.

Толоконникова уже несколько лет не живет в России. По словам юриста Павла Чикова (признан в РФ иностранным агентом), она переехала в США. Против других участников группы также были возбуждены различные уголовные дела.

В 2012 году Надежду Толоконникову и двух других участниц Pussy Riot – Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – приговорили к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. На свободу активистки вышли в 2013 году по амнистии.

Ранее Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма против сотрудницы издания SOTA Анны Лойко.