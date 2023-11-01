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В Португалии туриста заковали в наручники, когда он заказал гранатовый сок через переводчик

В Португалии русскоговорящий турист был задержан, когда заказал сок из граната

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В Португалии русскоговорящего туриста заковали в наручники после того, как он заказал гранатовый сок через переводчик. Об этом сообщает The Straits Times.

36-летний турист из Азербайджана воспользовался переводчиком в телефоне, чтобы заказать сок в одном из ресторанов Лиссабона.

Он попытался перевести слово «гранат», которое в русском языке является омоформой для слова «граната», но приложение выдало неверный перевод, так как в португальском языке ни написание, ни звучание этих слов не совпадает. Из-за ошибки переводчика официант не понял русскоязычного гостя и решил, что у него при себе имеется «granada», то есть взрывоопасный боеприпас.

На место прибыли пятеро вооруженных полицейских и задержали туриста, приказав ему лечь на пол лицом вниз и надев на него наручники. Кроме того, стражи порядка провели «тщательный осмотр помещения».

Затем они доставили задержанного в ближайший полицейский участок для допроса, после которого туриста отпустили. В его гостиничном номере также был проведен обыск.

Ранее сообщалось, что украинские военные осваивают западное оружие через Google Translate.

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