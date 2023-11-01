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Премьер Италии пожаловалась пранкерам на миграционную политику ЕС

Премьер Италии Мелони: в ЕС игнорируют попытки обсудить миграционный кризис

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Pool/Reuters

Рост числа мигрантов в Европе – серьезная проблема, но страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ее. Об этом в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) высказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В разговоре пранкеры представлялись неназванным африканским политиком.

«Ситуация довольно сложная, у нас с начала года приехало более 120 тысяч человек, в основном из Туниса... Европа долгое время думала, что сможет решить проблему, оставив Италию с ней наедине. Они не понимают, что это невозможно, поскольку масштабы этого явления затрагивают, по моему мнению, даже не только Европейский Союз, но и ООН», — сказала Джорджа Мелони.

Кроме того, она пожаловалась, что «остальных это не волнует» и «они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила». По ее мнению, лидеры Евросоюза не высказывают заинтересованности в выделении средств для решения проблемы нелегальной миграции. А если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере, Европу может ждать новый значительный поток беженцев.

Миграционный кризис в Европе длится с 2015 года, когда резко увеличился поток прибывающих в ЕС беженцев и нелегальных мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии.

Ранее в Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке.

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