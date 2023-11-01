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В Росавиации назвали количество самолетов только с российской регистрацией

Глава Росавиации: только российскую регистрацию имеют сейчас 225 самолетов

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Shutterstock

Сейчас только российская регистрация есть у 225 воздушных судов. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«В настоящее время пассажирский парк составляет 1 167 единиц. <…> В настоящее время Росавиацией выдано 617 сертификатов летной годности в отношении иностранного парка. 225 воздушных судов в настоящее время имеет только российскую регистрацию», — сказал он.

27 сентября российская авиакомпания «Аэрофлот» вывела из иностранных реестров 45% своего парка импортных самолетов. Только в сентябре из иностранных реестров были выведены 18 самолетов. В общей сложности из инореестров к настоящему времени выведены 120 самолетов иностранного производства.

В июле пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта сообщала, что Росавиация за полтора года перерегистрировала 658 самолетов иностранного производства, которыми пользуются 30 авиакомпаний РФ для коммерческих перевозок.

Согласно информации Росавиации, за 2022 год и первое полугодие 2023 года в госсписке было зарегистрировано 132 отечественных воздушных судна, в том числе 43 самолета и 89 вертолетов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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