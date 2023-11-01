Правозащитник объяснил, что грозит врачам за навязывание положенных по ОМС услуг

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в эфире «Радио 1» прокомментировал результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым четверо из десяти россиян жалуются на навязывание платных услуг, положенных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Правозащитник отметил, что по Конституции РФ вся медицинская помощь в госучреждениях должна оказываться бесплатно. За навязывание платных услуг, по его словам, можно привлечь, в том числе к уголовной ответственности.

«Человек, конечно, может сходить в прокуратуру, но больше он в медицинскую организацию эту не придет нормально. Вообще у нас есть 293 статья — халатность, 125 статья — оставление в опасности. Какие деньги, когда нужно оказать медицинскую помощь?» — задается вопросом Саверский.

В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за отдельную плату. Документ вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями.

Штраф для должностных лиц составит от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее в России предложили урезать размер дилерской комиссии при продаже авто в кредит.