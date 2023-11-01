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Врач назвала напитки, которые могут стать безопасной заменой кофе для гипертоников

Врач Мухина: гипертоники могут заменить кофе на напиток из иван-чая

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Pexels

Гипертоникам можно заменить кофе на напиток из иван-чая, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, они обладают тонизирующим эффектом и не повышают давление.

«Есть растения, которые обладают прекрасным тонизирующим эффектом, улучшают когнитивную функцию. Например, иван-чай, который не содержит кофеина и не повышает давление. Он обладает бодрящим действием, но в то же время может использоваться и при бессоннице», — пояснила эксперт.

Кроме того, гипертоникам можно пить напитки из лемонграсса, продолжила врач. Он также тонизирует, но при этом не повышает давление, помогает снять нервное напряжение, повысить иммунитет и вывести из организма токсины.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева до этого говорила, что из-за переменчивой осенней погоды у гипертоников могут наблюдаться скачки артериального давления. По ее словам, в зависимости от того, как меняется атмосферное давление, могут быть скачки то вверх, то вниз. Она уточняла, что решить проблему можно, изменив дозировку препаратов от гипертонии.

Ранее врач объяснила, как часто гипертоникам стоит измерять давление.

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