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В Днепре произошел взрыв

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве в Днепре

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Взрыв произошел в городе Днепре на Украине. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Других подробностей в публикации не привели. Ранее сообщалось, что по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в Днепропетровской области действует воздушная тревога.

Накануне в Днепре также произошли взрывы. Об этом написало украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

30 октября сообщалось о взрывах в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Областная военно-гражданская администрация украинской территории пояснила, что источником звуков стала работа средств противовоздушной обороны.

1 ноября взрывы произошли в Миргороде Полтавской области. До этого в Полтавской и ряде соседних областей Украины включились сирены. Местные власти заявили, что ночью в регионе был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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