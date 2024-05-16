В центре Москвы перекроют движение 19 мая из-за бегунов

В центре Москвы 19 мая ограничат движение автотранспорта из-за проведения полумарафона «Забег.PФ». Об этом сообщает столичный Дептранс.

Движение перекроют с 05:00 до 16:00 на Большом Москворецком мосту и улице Варварка. Закрытие проезда также будет на участке от Ильинки до Варварки. Кроме того, с 07:00 до 10:45 не удастся проехать по Большой Ордынке, Большой Полянке, Житной и Мытной.

Также ограничения введут с 07:00 до 12:45 на Садовом кольце. Они затронут участок, идущий по Валовой улице до Новинского бульвара. На дублере бульвара нельзя будет проехать от Нового Арбата до Смоленской площади. Движение перекроют на съездах с Остоженки в сторону Зубовского бульвара, в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной.

Проехать не удастся с 07:00 до 13:45 в районе центральных набережных, в том числе Новодевичьей, Кремлевской и Москворецкой.

До этого сообщалось, что московский мотосезон откроют 25 мая 2024 года. В этот день мотоциклисты проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор. Протяженность маршрута составит 35 км. Старт в 12:00.

Колонну возглавят 26 московских мотоклубов. Остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа.

Также стало известно, что 18 мая движение автотранспорта на Садовом кольце в Москве перекроют из-за проведения велофестиваля и велогонки.

Ранее суд отказался признавать автозавод «Москвич» банкротом.