Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы перекроют движение 19 мая из-за бегунов

В центре Москвы 19 мая введут ограничения для авто из-за марафона для бегунов

close
100%
Shutterstock

В центре Москвы 19 мая ограничат движение автотранспорта из-за проведения полумарафона «Забег.PФ». Об этом сообщает столичный Дептранс.

Движение перекроют с 05:00 до 16:00 на Большом Москворецком мосту и улице Варварка. Закрытие проезда также будет на участке от Ильинки до Варварки. Кроме того, с 07:00 до 10:45 не удастся проехать по Большой Ордынке, Большой Полянке, Житной и Мытной.

Также ограничения введут с 07:00 до 12:45 на Садовом кольце. Они затронут участок, идущий по Валовой улице до Новинского бульвара. На дублере бульвара нельзя будет проехать от Нового Арбата до Смоленской площади. Движение перекроют на съездах с Остоженки в сторону Зубовского бульвара, в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной.

Проехать не удастся с 07:00 до 13:45 в районе центральных набережных, в том числе Новодевичьей, Кремлевской и Москворецкой.

До этого сообщалось, что московский мотосезон откроют 25 мая 2024 года. В этот день мотоциклисты проедут по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор. Протяженность маршрута составит 35 км. Старт в 12:00.

Колонну возглавят 26 московских мотоклубов. Остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку. С 9:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор всех гостей ждет яркая развлекательная программа.

Также стало известно, что 18 мая движение автотранспорта на Садовом кольце в Москве перекроют из-за проведения велофестиваля и велогонки.

Ранее суд отказался признавать автозавод «Москвич» банкротом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами